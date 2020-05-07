May 07, 2020
قضت الطفلة لبنانية تبلغ من العمر ثمانية سنوات من بلدة الروضة في البقاع الغربي شنقا اثناء لهوها مع رفاقها في محاولة لتقليد احد مشاهد مسلسل “البحر الاسود” الذي يبث على احدى محطات التلفزة المحلية، حيث ادى تعليقها على حبل مشنقة الى كسر عنقها ووفاتها بصورة فورية وذلك بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
كان لا بد للأهل ان يأخذوا احتياطاتهم وان لا يسمحوا لأولادهم بمتابعة أي برامج تتضمن عنفاً أو حتى مسلسلات تتضمن مشاهد قاسية كقصة “البحر الأسود” التي تتحدث عن زوج معنّف يتعرّض لفتاة باعها والدها له وهي في سن السادسة عشر. يقوم بتعذيبها لسنوات حتى بعد أن أنجبت منه طفلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل مأساوي، وفاة طفلة شنقًا اثناء تقليد مشهد تلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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