بشكل مأساوي، وفاة طفلة شنقًا اثناء تقليد مشهد تلفزيوني

قضت الطفلة لبنانية تبلغ من العمر ثمانية سنوات من بلدة الروضة في البقاع الغربي شنقا اثناء لهوها مع رفاقها في محاولة لتقليد احد مشاهد مسلسل “البحر الاسود” الذي يبث على احدى محطات التلفزة المحلية، حيث ادى تعليقها على حبل مشنقة الى كسر عنقها ووفاتها بصورة فورية وذلك بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

كان لا بد للأهل ان يأخذوا احتياطاتهم وان لا يسمحوا لأولادهم بمتابعة أي برامج تتضمن عنفاً أو حتى مسلسلات تتضمن مشاهد قاسية كقصة “البحر الأسود” التي تتحدث عن زوج معنّف يتعرّض لفتاة باعها والدها له وهي في سن السادسة عشر. يقوم بتعذيبها لسنوات حتى بعد أن أنجبت منه طفلاً.