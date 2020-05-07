النهاية الحلقة الـ 13.. يوسف الشريف يقرر تدمير العالم ويشغل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبحث الجمهور بشكل واسع عن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "النهاية" التي حملت في طياتها الكثير من التطورات التي شغلت المتابعين، وجعلت اسم المسلسل يتصدر قائمة العناوين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك غوغل.

وقرر الممثل يوسف الشريف، الذي يجسد شخصية "زين" تدمير العالم، كما شهدت في أحداث أخرى نقل فارس "محمد كيلاني" من الواحة إلى القدس بعد أن عرف حقيقة الواحة.

ويقابل زين "يوسف الشريف" رسلان "أحمد مجدي" فى صالة القمار ليكتشف العديد من الأسرار الجديدة حول الواحة وأنها غير مثالية، ولكن الواحة ستكون مكانا آمنا من الحرب القادمة والتي سببها الطاقة، ويؤكد له أن رئيس الكتلة الشرقية ورئيس الكتلة الغربية يسكنان بجوار بعضهما بعضا.

ويراقب "الريس" عزيز "عمرو عبد الجليل" الروبوت من أجل وقفه وتعطيله قبل أن يدمر العالم، ولكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه على ما ينوي فعله.

وكانت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف قد بدأت بالمهندسة "رضوى" ناهد السباعي تطلب من "يسر" أن يساعدها في الوصول لسهر الصايغ وزملائها في العمل الذين تم اعتقالهم.

أما سهر الصايغ فتبحث عن طعام في الملجأ الذي تركها فيه الروبوت زين، وخلال تواجدها تجد صورة مرسومة للمهندس زين، أما الروبوت زين الذي تحول لخارق يراقبه الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" كما يراقب سهر الصايغ، ولكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه على ما ينوي فعله.

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ويطلب أحمد وفيق "السيد مؤنس" من مساعده استدعاء المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي لمعرفة ماذا حدث للمهندس زين، فهو ما زال لا يعرف أنه روبوت وليس بشريّا.

يذكر أن مسلسل "النهاية" من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.