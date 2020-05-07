محمد وزيري ينشر مقولة للشعراوي.. هل قصد الرد على اتهام هيفاء وهبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن فجرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مفاجأةً مدوية، باتهامها مدير أعمالها السابق الملحن محمد الوزيري بخيانتها وسرقة 4 ملايين دولار من حسابها، نشر الأخير صورةً عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام، فُهمت على أنَّ الوزيري يرد فيها على هذا الاتهام.

ونشر الوزيري مقولة شهيرة للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي تقول: "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله"، وهو ما فهمه الجمهور على أنه أول ردٍ بطريقةٍ غير مباشرة على الاتهامات التي وجهتها له الفنانة اللبنانية، وأنه أراد إيصال رسالةٍ على أنه غير قلقٍ مما يجري.

فيما اعتبرها آخرون أنها ليست سوى مقولة أحب الوزيري مشاركتها، وأنها حتى لو تزامنت مع اتهام هيفاء وهبي له فإنها لا تعني شيئا، خصوصا وأن تقارير إخبارية أفادت بأن الوزيري نفى رسميا علمه بالاتهامات الموجهة إليه من هيفاء وهبي كما نفى أنه عمل لديها كمديرٍ لأعمالها، رافضا الرد على الاتهامات أو الخوض في أي تفاصيل لحين إطلاع محاميه على البلاغ المقدم منها ضده.

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يُذكر أن القضية بدأت عندما قامت النجمة اللبنانية بتحرير محضر عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري.

واتهم محامي هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه، أي ما يعادل 4 ملايين دولارٍ أمريكي، دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

كما وأكد ياسر قنطوش، أن محمد وزيري قام بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلًا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص ما تسبب في الإضرار بموكلته والاستيلاء على أموالها.

وكان آخر عملٍ جمع هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد وزيري هو فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي تعاونت فيه مع الوزيري كمنتج له، وتم تصويره بين مصر وبلغاريا والفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي وهي أولى تجاربه الإخراجية.