غادة عبد الرازق تعلن عن مفاجأة بعدما أكدت زواجها من هيثم زنيتا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، الذي يعرض في رمضان الجاري، وذلك تأكيدًا لما انفرد به موقع "فوشيا" اليوم، بإعلان هذه الزيجة.

وقالت غادة عبدالرازق في تصريح لـ"فوشيا"، إنها تعيش في الفترة الحالية حالة من السعادة في ظل ردود الأفعال التي تلقتها بشأن مسلسلها "سلطانة المعز"، إضافة إلى سعادتها بعلاقتها الجيدة بهيثم خاصة أن العلاقة بينهما تأرجحت في الفترة السابقة إلى أن تكللت بالزواج.

وبيًنت غادة عبدالرازق أنها ستحتفل بزواجها بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أن أفضل ما في علاقتها بزوجها هيثم زنيتا كونهما أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن يتم زواجهما.

وعن عرض مسلسلها "سلطانة المعز" بشكل حصري على شاشة "النهار" وتأثير هذا على نسبة المشاهدة قالت إن هذا ميزة وليس عيبًا على الإطلاق؛ لأنه خلق ثقة بينها وبين الجمهور، متابعة أن هذا يجعلها تحافظ على مكانتها لدى الجمهور رغم المنافسة الشرسة في دراما رمضان لهذا العام.

وعن الجديد في أعمالها الفنية في الفترة المقبلة أعلنت غادة عبدالرازق مفاجأة بأنها تعاقدت على مسلسل لرمضان 2021 ورفضت الكشف عن تفاصيله إلا أنها ستؤدي فيه شخصية تاريخية كانت تتمنى تقديمها.

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وكان موقع "فوشيا" قد انفرد اليوم بنبأ زواج غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية أن الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كان عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، موضحا أنها كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.

وأضاف المصدر أن غادة عبدالرازق فضلت عدم الإعلان عن الزواج في الفترة الحالية كي لا يربط أحد الأمر بأنها تقوم بالدعاية للمسلسل، مبينًا أنها تعرفت على مدير التصوير هيثم زينتا منذ تصوير مسلسلها "حكاية حياة" الذي عُرض في دراما رمضان 2013.

وأوضح أن غادة وهيثم حدث بينهما تقارب لفترة بعد مسلسل "حكاية حياة"، ثم انفصلا لفترة وعاودا التواصل مجددًا قبل عام وتم الاتفاق على تفاصيل الزواج.

وأكد المصدر أن عقد قرانها تم قبل أسبوعين وأهداها هيثم زينتا شبكة، موضحا أن المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير شهدا على عقد الزواج.

وعن حفل الزفاف وارتداء الفستان الأبيض، قال المصدر إن غادة عبدالرازق قررت إقامة حفل زفاف بسيط يحضره المقربون منها بعد انتهاء شهر رمضان ولن ترتدي خلاله الفستان الأبيض إلا أن شهر العسل سيكون عبارة عن رحلة سفر داخلية في مصر كونها أكثر أمانًا حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا ولأن وضع السفر للخارج صعب مع تعليق الطيران وقد تسافر مثلًا إلى الجونة لمدة شهر.

يُذكر أن ‎مسلسل "سلطانة المعز" تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، انتصار، وغيرهم وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎