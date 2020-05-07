شكرا لقرائتكم فنانة مصرية تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأت الفنانة المصرية، نهى عابدين، متابعيها بخبر اعتزالها الفن من دون ذكر الأسباب.

وكتبت نهى عبر صفحتها على "فيسبوك"، قائلة: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

وشكل هذا الإعلان صدمة لعدد كبير من الفنانين والمتابعين، الذين اعترضوا على قرارها معتبرين أنه متسرع وغير منطقي، وطالبها العديد من النجوم بمراجعة نفسها وتغيير رأيها، لاسيما أنها في بداية مشوارها الفني.

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ونهى هي طليقة المخرج والممثل السوري حازم أيمن زيدان، نجل النجم السوري الشهير أيمن زيدان، حيث تزوجا في 2014 وأنجبا طفلا، يسمى "أيمن"، ثم انفصلا بعدها بثلاثة أعوام لأسباب عزاها حازم إلى اختلاف الطباع والثقافات.

نهى عابدين وحازم أيمن زيدان

يذكر أن نهى بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل "طوق نجاة" مع الفنانة فيفي عبده، وقدمت بعدها أعمالاً ناجحة، أبرزها: "برا الدنيا"، "سيدنا السيد"، "كاريوكا"، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "حلاوة الدنيا" وغيرها.

وتشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني.