«بقاليلو» أحدث ضيوف برنامج «كريزى تاكسى» فى الحلقة 13

يواصل برنامج "كريزي تاكسي"، والذي يعرض على قناة "الحياة" يوميا في الساعة الحادية عشر مساء، الاستحواذ على اهتمام المشاهدين.وفي الحلقة 13 من البرنامج يقوم إبراهيم السمان بتجسيد شخصية أشرف الزيات، مروض حيوانات أليفة ومفترسة، ترك أفريقيا الوسطى وحضر للقاهرة للعمل في السيرك القومي، لقدرته الكبيرة على ترويض كل أنواع الحيوانات.

ولاستغلال مهاراته مع الحيوانات، ولإقناع الركاب بالمقلب، استضاف إبراهيم معه الضيف الجديد "بقاليلو"، وهو نسناس يستضيفه معه في التاكسي بعد أن أرجعه صاحبه لأنه أصبح "يعض" صاحبه، فيبدأ إبراهيم اللعب مع النسناس في وجود الراكب مما يسبب زعرًا للركاب بسبب "بقاليلو" فيطلبون مغادرة التاكسي، وهنا يكتشف المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة "الحياة" من إخراج منار زين، ومن إنتاج شركة "يالوتيب"، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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