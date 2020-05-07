بلاك تيما يطرح «في السكة» على يوتيوب الجمعة

انتهى الفريق الغنائي "بلاك تيما" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "في وسط السكة"، وهي كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد بحر، وتوزيع فادى بدر، وناى أحمد خيري، وميكس وماستر ماهر صلاح. ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة فيديو ليركس غدًا الجمعة على يوتيوب.

يذكر أن آخر ألبومات فريق بلاك تيما هو ألبوم "لون الكاكاو"، وضم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

واحتفل فرقة "بلاك تيما"، بمرور 15 عامًا على انطلاق فرقتهم الغنائية منذ عام 2004، لذلك شارك أمير صلاح الدين قائد الفرقة الاحتفال مع الجمهور بنشر مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والذكريات للفريق على مدار هذه السنوات الطويلة من العمل معًا.

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