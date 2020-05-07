عاصي الحلاني يقترب من الـ 70 ألف مشاهدة بأغنية "بعشقك" على "يوتيوب"

اقترب الكليب الجديد لأغنية "بعشقك" للفنان عاصي الحلاني من حاجز الـ 70 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات : ايهاب عبد العظيم، الحان : محمد عبيه، توزيع : طوني سابا، والكليب يظهر فيه عائلة الحلاني زوجته وأولاده "ريتا، الوليد".

يذكر أن آخر أعمال عاصي الفنية كانت بإصداره دعاء"أنت العليم" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نزال فرنسيس، ألحان:عاصي الحلاني.

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