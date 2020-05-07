شيماء حافظ ضيفة أحمد يونس في «حلو بس» الخميس

يستضيف الإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه "حلو بس" الذي يقدمه على قناة "dmc" بمشاركة "زتون"، في حلقة اليوم، الإعلامية شيماء حافظ مذيعة "راديو 9090" في حلقة خاصة، وذلك في تمام الساعة ٢:٤٠ ظهرًا.

برنامج "حلو بس" يُذاع يوميًا في رمضان الساعة ٢:٤٠ ظهرًا على قناة "Dmc" وهو أول برنامج تليفزيوني مصري موجه للأطفال منذ سنوات طويلة، ويهدف إلى غرس القيم الإيجابية فيهم وتشجيعهم عليها، بالإضافة إلى توعيتهم ومحاولة توسيع مداركهم من خلال بعض المعلومات التي تُعرض بشكل مُبسط في الحلقة.

يذكر أنه منذ انطلاق البرنامج في حلقته الأولى في أول رمضان، وهو يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر يوميًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على شاشة "DMC" في تمام الساعة 2:40 ظهرًا.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أحمد السقا يتعرض للإصابة في برنامجه

رانيا الكردي تعود بشخصيات "رانيا شو" في برنامج "مع زووم"