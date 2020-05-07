نادين نجيم: 2020 سنة نحس

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أعربت الممثلة نادين نجيم عن استيائها من سنة 2020 واصفة إياها بسنة النحس، ونشرت نجيم صورة لها من أرشيف تصوير مسلسل "2020" عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، وعلّقت: "سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠... قد ما هالرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها. كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما رتحتلو". وأضافت "يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع . نفسيتي تعبانة".

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