رزان المغربي تتلقى طلب زواج من قصي خولي

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تقدم الممثل السوري قصي خولي بطلب يد الاعلامية اللبنانية رزان المغربي مباشرة على الهواء وذلك عبر برنامج "إغلب السقا".
وقاطع قصي خولي رزان مغربي وهي تطلب منه أن يثبت نفسه في الفقرة بالقول "هل تتزوجين منّي؟"، فردّت تلقائياً "نعم وعلى سنّة الله ورسوله". ورغم أن هذا الفيديو يغلب عليه طابع المزاح إلا أن البعض أعاد قضيّة مديحة الحمداني زوجة قصي خولي الى الواجهة من جديد.
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