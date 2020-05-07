بالصور والفيديو| كيف أعلنت غادة عبدالرازق عن زواجها بهيثم زنيتا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "سلطانة المعز" هيثم زنيتا، مشيرة إلى أن عقد القران تم على أن يتم الاحتفال بالزفاف وقضاء شهر العسل عقب انتهاء شهر رمضان.

وأكدت غادة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأخبار المنتشرة عن زواجها صحيحة، إذ تم الإشارة إلى أن عقد القران تم في كواليس التصوير، وشهد على العقد مؤلف العمل إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير.

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وشارك زنيتا متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور تجمعه بغادة من موقع التصوير، وقامت بالتعليق عليها، بوضع رموز القلوب.

كانت غادة نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لفريق عمل المسلسل أثناء تناولهم الإفطار في موقع التصوير، وظهرت خلاله بجوار هيثم زنيتا، وأشارت في تعليقها على الفيديو لحسابه مع وضع رمز قلب.

"سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.