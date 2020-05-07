"بحبك وبستناك كل يوم".. رسالة رومانسية من عبير صبري لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد زواجها الثاني من المحامي أيمن البياع، والذي يوافق 7 مايو.

وكتبت: "النهاردة عيد جوازنا التاني، والقدر إنك بعيد في بلد تاني، لكن أنا بحبك كل يوم وبستناك كل يوم، وبدعي ربنا كل يوم إنه يرجعك ليه ليا بالسلامة، كل سنة وإنت طيب يا حبيبي بحبك".

وتشارك الفنانة عبير صبري، في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، بيومي فؤاد، حلا شيحة، هنادي مهنا، خالد أنور، جومانا مراد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.