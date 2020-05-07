غادة عبدالرازق تكشف لمصراوي تفاصيل زواجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت النجمة غادة عبدالرازق، إنها تزوجت من مدير التصوير هيثم زينتا.
وأكدت "غادة" في تصريح خاص لمصراوي، أن عقد القران أقيم منذ أيام في كواليس مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي يعرض حاليا.
ومن المقرر إقامة حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر المبارك، يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
وتشارك النجمة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني 2020، بمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، ويشاركها البطولة محمود عبدالمغني، دينا، محمد لطفي، ومن إخراج محمد بكير.
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