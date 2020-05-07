بنفس الملابس.. ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، بعيد ميلاد ابنتها "ليليا"، ونشرت مجموعة صور بصحبة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريهام" بنفس الملابس التي ترتديها ابنتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ليليا، 3 سنوات، ولكنك محبة، موهوبة، مضحكة، وشقيقتي الصغرى، نحن محظوظون بك، نحبك كثيرا".

وأنجبت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي، منذ سنوات، وأنجبت منه ابنها "رمزي"، وابنتها "ليليا".