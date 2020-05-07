تراند اليوم : الفنانة العائدة من الحجاب تعترف بالصدمة: المخرج أرغمني على «الحرام»



أبدت الفنانة المصرية عبير صبري، ندمها على مشاهد القبلات الساخنة في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت صغيرة وأن المخرج هو من أرغمها على التقبيل، مؤكدة أن مبدأها كان رفض القبلات كونها "حرام"-+

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وأوضحت خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، تقديم الإعلامية إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، أن القبلات أثناء تصوير الأعمال الفنية "حرام"، ولا يجوز للممثلة أن تصوّرها قائلة: "لما عملت كده مكنش برغبتي وكان بسبب المخرج، وكنت صغيرة ساعتها".

وأضافت "صبري"- التي كانت ترتدي الحجاب قبل أن تقرر الاستغناء عنه-، أنها وقبل الزواج كانت ترفض القبلات كمبدأ خاص بها، وبعد زواجها حاليا أصبح الأمر ممنوعا: "مبقاش حرام بس، بقي حرام وممنوع".

وتابعت موضحة أنها قد وضعت ثوابت جديدة خاصة بها لا يجوز لأحد المسّ بها.