فن ومشاهير

أصالة تشارك في الأوبريت الكويتي "انتوا لها"

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أعلنت الفنانة أصالة عن مشاركتها غنائياص في أوبريت "انتوا لها"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت أصالة على مشاركتها قائلة:"شرّفت بمشاركتي بهالعمل المليان محبّه ووفا وفخر .. لوطن

جمع كلّ تلك المعاني، حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا ..في كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبه .. ولأهلي في الكويت كلّ محبّتي واشتياقي ..علّنا نلتقي قريب ".

وتضمن الأوبريت رسالة إيجابية وتشجيعية للوقاية من وباء المستجد، وحث المواطنين على استكمال واتباع اجراءات الوقاية.

يذكر أن آخر اعمال أصالة الغنائية كانت من خلال كليب أغنية "شامخ" الذي حصد أكثر من 12 مليون على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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