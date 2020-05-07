فيديو.. الحب يبدأ من جديد بين أحمد مجدي وياسمين صبري في الحلقة 13 من "فرصة تانية"

من جديد تعود الرومانسية بين زياد (أحمد مجدي) وملك (ياسمين صبري) إلى طبيعتها، بعد محاولات زياد المتكررة لكسب قلب "ملك" التى اعترفت بحبها له والموافقة على طلب يدها من والديها.
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وافقت ملك على طلبه بعد تركه حائراً أمامها، حتى أصابه القلق من أن تكون كل خططته ومحاولاتهباءت بالفشل معها ف استمر في محاولاته لسماع ردها.
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تنتهي الحلقة بإرسال مريم صور من عملية تجار المخدرات لزوجها، وعمل على الإسراع من تخبئة بضاعته حتى لا يكشف أمره، فيفاجأ بعلم زوجته بأمر تجارته للمخدرات.
مسلسل فرصة تانية: من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
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