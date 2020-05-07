دوللي شاهين تدعم هشام سليم وابنه نور بهذه الكلمات

دعمت الفنانة دوللي شاهين موقف الفنان الكبير هشام سليم تجاه ابنه نور المتحول جنسيًا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أو أم حتفهم يعني إيه تضحي عشان أولادك تدعمهم وتكون سند ليهم في الحياة".
كتبت دوللي عبر صفحتها قائلة: "لما تبقى أب
وتابعت: "المشكلة مش ولد لبنت أو بنت لولد.. الكونسبت
كان النجم هشام سليم أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المذيعة إيناس الدغيدي، عن تحول ابنته نورا لذكر.
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