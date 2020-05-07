دوللي شاهين تدعم هشام سليم وابنه نور بهذه الكلمات

دعمت الفنانة دوللي شاهين موقف الفنان الكبير هشام سليم تجاه ابنه نور المتحول جنسيًا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت دوللي عبر صفحتها قائلة: "لما تبقى أب أو أم حتفهم يعني إيه تضحي عشان أولادك تدعمهم وتكون سند ليهم في الحياة". أو أم حتفهم يعني إيه تضحي عشان أولادك تدعمهم وتكون سند ليهم في الحياة". وتابعت: "المشكلة مش ولد لبنت أو بنت لولد.. الكونسبت Advertisements بحد ذاته يوجع وصعب تتقبله أو تفهمه بس فالآخر دي حكمة ربنا. كل الاحترام والتقدير للقدير هشام سليم". بحد ذاته يوجع وصعب تتقبله أو تفهمه بس فالآخر دي حكمة ربنا. كل الاحترام والتقدير للقدير هشام سليم". كان النجم هشام سليم أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المذيعة إيناس الدغيدي، عن تحول ابنته نورا لذكر.



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