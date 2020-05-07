الأربعاء.. ريهام سعيد تقنن أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها تواصلت مع نقابة الإعلاميين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء إيقافها.

من المقرر أن تذهب "سعيد" يوم الأربعاء المقبل إلى مقر النقابة من

أجل إنهاء التقديم في النقابة، وكانت أبلغتها النقابة أن جميع الشروط مستوفاة، وسيكون إصدار العضوية متوقفًا فقط على تعاقدها مع أى قناة.وتلقت ريهام بعض العروض داخل مصر وخارجها، وستحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، وبعدها ستبلغ النقابة بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضوية.وسينتهي قرار إيقاف ريهام سعيد في ٢٤ أغسطس المقبل لتصبح جاهزة بعد ذلك للظهور الإعلامي مرة أخرى، خصوصًا بعد عودتها عن قرار اعتزال الإعلام.