أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها تواصلت مع نقابة الإعلاميين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء إيقافها.
من المقرر أن تذهب "سعيد" يوم الأربعاء المقبل إلى مقر النقابة من
وتلقت ريهام بعض العروض داخل مصر وخارجها، وستحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، وبعدها ستبلغ النقابة بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضوية.
وسينتهي قرار إيقاف ريهام سعيد في ٢٤ أغسطس المقبل لتصبح جاهزة بعد ذلك للظهور الإعلامي مرة أخرى، خصوصًا بعد عودتها عن قرار اعتزال الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. ريهام سعيد تقنن أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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