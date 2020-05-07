نشرت الفنانة روجينا ردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسلها الرمضاني "البرنس"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت روجينا على أحد ردود الفعل الإيجابية قائلة: "الحمد والشكر لله.. شكرًا محمد سامي اكتر واحد فى مشوارى الفنى آمن بموهبتى". آمن بموهبتى". حصلت روجينا على إشادة جماهيرية كبيرة بدورها كتاجرة للمخدرات، وتصدرت محركات البحث المختلفة في حلقاته الماضية. Advertisements مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، ويدور حول الميراث ومشاكله بين الأخوة. بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، ويدور حول الميراث ومشاكله بين الأخوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر روجينا عن دورها في "البرنس": شكرًا محمد سامي لإيمانه بموهبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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