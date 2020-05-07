فيديو.. عاصي الحلاني يقترب من الـ70 ألف مشاهدة بأغنية "بعشقك" على "يوتيوب"

اقترب الكليب الجديد لأغنية "بعشقك" للفنان عاصي الحلاني من حاجز الـ70 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: إيهاب عبدالعظيم، ألحان : محمد عبيه، توزيع: طوني سابا، والكليب يظهر فيه عائلة الحلاني زوجته وأولاده "ريتا، الوليد". عائلة الحلاني زوجته وأولاده "ريتا، الوليد". يذكر أن آخر أعمال عاصي الفنية كانت بإصداره دعاء "أنت العليم" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: نزال فرنسيس، ألحان: عاصي الحلاني. Advertisements

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