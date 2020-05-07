عبد الله بالخير يحصد إعجاب الناس بعد حلقة رامز مجنون رسمي

ميرنا وليد - بيروت - حصد الفنان عبد الله بالخير نسبة اعجاب كبيرة بعد حلقته من برنامج ​رامز مجنون رسمي​ بعد ان اظهر عن طيبة قلبه وردات فعله الايجابية بالرغمن من كل شيء. وقد وصف رامز جلال الفنان الإماراتي عبدالله بالخير بأنه صاحب ردّ الفعل الواحد والمبستم دائماً.

​عبدلله بالخير​ ظهر مع كل حدث خلال الحلقة مبتسما وصرخ بأعلى صوته ولم يعرف الناس ما اذا كان فعلا خائف ام لا.

جمهور بالخير اشادوا بكل ما فعله واعتبروا أنّ رامز لم يستطع استفزازه طوال فترة الحلقة، وبقيمتماسكاً ومحافظاً على ابتسامته، ولم تصدر منه ألفاظ نابية على عكس عدد كبير من المشاهير الذين سبقوه.

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