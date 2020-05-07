دونالد ترامب يكشف سبب عدم إرتدائه الكمامة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لم يضع كمامة أثناء جولة الثلاثاء، بمصنع تابع لإحدى الشركات في أريزونا، بعدما إستشار الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك رغم ما تفرضه الضوابط بالمنشأة، من إرتداء العاملين للكمامات.

وقال ترامب في حديث للصحافيين بالبيت الأبيض، بمناسبة اليوم الوطني للتمريض، إنه جرب بعض الكمامات قبل ظهوره الرسمي بالجولة إحداها من نوع "إم3"، من إنتاج هاني ويل و4 كمامات أخرى.

وأضاف: "ليست مشكلتي أنكم لم تروني، لكن كان معي كمامة ولم أكن في حاجة لها. وسألت رئيس "هاني ويل" تحديدا. وقال أنت لا تحتاج لها".

وفي رده على سؤال عن المدة الذي وضع فيها الكمامة، قال ترامب: "ليس لوقت طويل، لكني وضعت واحدة. وضعتها قبل بداية الجولة وقالوا أنت في غنى عنها".

وتابع: "لا أحد من المجموعة المرافقة كان يرتدي كمامة، أثناء جولته باستثناء العاملين الذين كانوا قريبين من بعضهم البعض".

