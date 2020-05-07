ممثلة لبنانية مشهورة تخرق حظر كورونا.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خرقت الممثلة ال​لبنان​ية ​نور صعب​ الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا، وإستطاعت العودة إلى لبنان، بعد أن علّقت خارجه بسبب إغلاق مطار بيروت الدولي، ضمن الإجراءات التي وضعتها الحكومة اللبنانية، للحد من تفشي الفيروس وفرض الحجر الصحي، في إطار خطة التعبئة العامة.

ونشرت صعب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها من مطار ​اليونان​، ومن داخل الطائرة خلال رحلة العودة إلى لبنان.

يُذكر أن صعب تشارك في مسلسل "هواجس عابرة"، الذي يعرض حالياً في رمضان، من بطولة أحمد الأحمد، كاريس بشار، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، خالد القيش، فادي صبيح، جيني إسبر، من تأليف مهند قطيش وحسن مصطفى، وإخراج مهند قطيش.

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