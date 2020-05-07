خاص الفن-بعد الإخبار عن يوسف حداد بتهمة إثارة الفتنة.. هكذا ردّ

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تقدّم المحامي نهاد سلمى بإخبار ضد الممثل اللبناني ​يوسف حداد​ بـ"جرائم القدح والذم وإثارة الفتنة بين الجيش وأهالي الشمال"، وتم تسجيل الإخبار لدى قلم النيابة التمييزية في بيروت، وذلك بسبب فيديو أطل من خلاله حداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن بعض السياسيين والثورة والجيش اللبناني، لازال المتابعون يتفاعلون مع هذا الخبر، فمنهم من هاجم حداد ومنهم من دعمه.

موقع "الفن" إتصل بحداد لمعرفة آخر تطورات القضية، لكن حداد اكتفى بالرد علينا من خلال إرساله لنا العلم اللبناني.

وكان قد صرّح المحامي سلمى بأنّ "المؤسسة العسكرية هي شرفنا وعزنا وأن الممثل اللبناني يوسف الحداد حاول، من خلال كلامه، أن يظهر أهل الشمال بأنهم ضد المؤسسة العسكرية، في حين أنّ الشمال هو خزان تلك المؤسسة الشريفة"، مضيفاً: "أننا تحت سقف القضاء اللبناني وسنقبل بكل مقرراته وأحكامه في هذا الملف".

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