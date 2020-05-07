سعد الصغير يستذكر ماضيه بصورة قديمة له

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​سعد الصغير​ صورة قديمة له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر سعد وهو يغني في حفل.

وكتب سعد تعليقاً على الصورة :"اللهم لك الحمد على النعمة تعب سنين صورة من زمن جميل الواحد كان ساعتها بيتعب ويجتهد علشان يوصل ويعمل نفسه بنفسه إنتم السبب بعد ربنا اللهم لك الشكر على كل شىء".

يذكر أن سعد الصغير يشارك حالياً في السباق الرمضاني، بمسلسل "ولاد إمبابة" من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين بينهم منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري وغيرهم.

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