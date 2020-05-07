خاص الفن - رانيا تفوح تعرف تفاصيل العلاقات المشبوهة لهذا الرجل

ميرنا وليد - بيروت - أنهت الممثلة السورية ​رانيا تفوح​ تصوير كامل مشاهدها في مسلسل "بورتريه" من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا، في وقت وقعت فيه على عمل جديد.

وكشفت رانيا أنها تؤدي في العمل الأول شخصية "الخادمة أم محمد" التي تعرف كل تفاصيل المنزل الذي تعمل فيه، وخصوصي عن رب المنزل الضابط المتقاعد "أيهم بيك" وعن تفاصيل علاقاته المشبوهة.

وأكدت أنها شاركت في مسلسل "ببساطة2" الذي يعرض عبر قناة "لنا" خلال شهر رمضان، عبر لوحة واحدة بعنوان "لا حسد ولا ديقة عين" تأليف ​رنا الحريري​ وإخراج تامر إسحق.

كما كشفت أيضاً أنها انضمت إلى مسلسل شامي سيصور بعد انحسار وباء كورونا بعنوان "الكندوش" من تأليف الفنان ​حسام تحسين بيك​.

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