كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد مهران لـ"الخليج 365 الفني": انتظروا مفاجأتي في "البرنس" من الحلقة الـ18.. وأتمنى الوقوف من جديد أمام "الزعيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* فخور بمشاركتي في "البرنس".. ومحمد سامي كاتب متميز ومخرج ذكي

* الأعمال الكوميدية هذا العام ليست على درجة عالية من الكفاءة

* ندمت على عدم مشاركتي في "الطبال" و"تحت السيطرة"

نجح في خطف الأضواء منذ ظهوره على الشاشة للمرة الأولى، ومع كل دور يقدمه ينجح في التسلل لقلوب مُحبيه، فجعل لنفسه مكانة مميزة لديهم، كما أنه يسعى دائمًا لتقديم الشخصيات الجديدة والغير نمطية، فيُبهرك دائمًا بأدائه، ويجعلك تنتظر أعماله بشغف شديد، إنه الفنان محمد مهران.

وتحدث محمد مهران لـ"الخليج 365 الفني" في تفاصيل كثيرة منها مشاركته في مسلسل "البرنس"، وعن رأيه في الأعمال الكوميدية، وعن أقرب الأعمال الفنية لقلبه، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار..

* ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "البرنس" ؟

لأن الدور جديد عليّ ولم أقم بأدائه من قبل، فهذه المرة الأولى التي أقدم فيها دور شعبي، وستكون هناك مفاجآت عديدة في الشخصية التي أقدمها خلال الحلقات القادمة بداية من الحلقة الثامنة عشر.

* كيف كانت كواليس العمل ؟

الكواليس كانت لطيفة وممتعة للغاية، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، و محمد سامي من أذكى و أمهر المخرجين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا، بالإضافة إلى أنه كاتب متميز، كما أنه كان مُهتمًا طوال الوقت بأدق التفاصيل، و كان يقوم بقراءة أوراق الشخصيات مع كل ممثل حتى لا نخطئ ولكي يظهر العمل بشكل جيد، وفخور بمشاركتي في هذا العمل الناجح.

* ما أبرز ردود الأفعال اللي تلقيتها عن دورك بالمسلسل؟

ردود الأفعال رائعة، حيث أنني تلقيت رسائل ومكالمات عديدة من قبل زملائي الفنانين لتهنئتي بالدور من بينهم وفاء عامر، صبري فواز، وانبهرت أيضًا بردود أفعال الجماهير على السوشيال ميديا، والحمد لله المسلسل نال إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور، وهذا كرم من الله لأن جميعنا بذلنا جهودًا كبيرة في ذلك العمل.

* ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

مشاهد البكاء، والمشاهد التي جمعت بيني وبين ريم سامي ومشاهد السجن.

* برأيك.. هل ترى أن المنافسة الرمضانية حتى الآن يمكن حسمها لصالح مسلسل معين؟

لا، فأنا ضد المنافسة، لأنها ليست مباراة لكرة القدم، فلا يجوز عمل منافسة بين عمل كوميدي مع عمل اجتماعي وحربي وخيال علمي، فقط ما يجوز فعله هو تركيز الفنانين على الأدوار التي يقدمونها لكي يستطيعون إسعاد الجمهور.

* ماذا عن المسلسلات التي تهتم بمتابعها حاليًا؟

أهتم بمتابعة الاختيار، بـ100 وش، النهاية، فهم من أفضل المسلسلات هذا العام.

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* وما رأيك في الأعمال الكوميدية التي تُقدم هذا العام؟ ولماذا تتعرض للنقد؟

الأعمال الكوميدية التي تُعرض حاليًا ليست على درجة كبيرة من الجودة مثلما كانت عليه في الماضي، فأنا تابعت "الوصية" و"الكبير أوي" في رمضان وبعد رمضان لأن الافيهات المتواجدة فيهم كانت تجعلني أضحك، أما عن سبب تعرضها للنقد لأن الجمهور أصبح لا يحب الإفيهات دون قصة جيدة تليق بمستوى تفكيره،كما أن الأعمال الكوميدية أصعب أنواع التمثيل، لأن إضحاك الجمهور أمرًا شاقًا ،و خلق الضحكة من موقف ما صعبة جدًا لأنها بجانب السيناريو تعتمد على خيال الفنان وقدرته على إظهار إفيهات جديدة يتفاعل معها الجمهور.

* هل هناك أعمالاً اعتذرت عنها وندمت بعد ذلك من عدم مشاركتك فيها؟

بالتأكيد "الطبال"،"تحت السيطرة"، نظرًا لضيق الوقت لأنني في ذلك الوقت كنت مُنشغلاً بتصوير أعمال أخرى، وبالفعل كنت أتمنى العمل بهم لكن الظروف لم تتيح ليّ الفرصة لذلك.

* ما الحلم الذي لم تتمكن من تحقيقه حتى الآن؟

أن أقدم موضوعات من أفكاري واختياري.

* من الفنان الذي تتمنى الوقوف أمامه مرة أخرى؟

أتمنى العمل مع كل الفنانين الذين لم يحالفني الحظ بالوقوف أمامهم، كما أتمنى الوقوف مرة أخرى أمام الزعيم عادل إمام لأنني أعشقه منذ طفولتي، والعمل معه إضافة لأي فنان.

* هل تحرص على استشارة زوجتك في أعمالك الفنية قبل الموافقة عليها؟

بالتأكيد، أخذ برأيها لمساعدتي، لأنها شريكة حياتي والحياة تقوم على المشاركة.

* ما الذي تغير في اختياراتك الفنية بعد سنوات من العمل والخبرة في مجال الفن؟

أنني أصبحت أكثر تركيزًا في اختياراتي للأعمال، وإذا شعرت أن الدور المعروض عليّ لن يكون إضافةً لي في مشواري الفني أقوم بالاعتذار عنه، وأحاول الابتعاد عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وأسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جيد، فلا يفرق معي حجم الدور بقدر تأثيره في الجمهور .

* هل تهتم بمتابعة أعمالك بعد عرضها على التلفزيون؟

نعم، لكي أوجه النقد لنفسي، وأعرف قدمته بشكل جيد، وما لم أقم بأدائه بشكل جيد، حتى أستطيع أن أطور من نفسي دائمًا.

* ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها لقلبك؟

مسلسل "رمضان كريم"، لأن المسلسل نجح نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وارتبط به بدرجة كبيرة، والدليل على ذلك أنه بعد مرور سنوات عديدة عليه، طالبنا الجمهور بتقديم جزء جديد منه، كما أنني تلقيت إشادات كبيرة على دوري فيه.

* هل ترى أنك أصبحت مؤهلاً لخطوة البطولة المطلقة؟

لا أحد يختار البطولة لأن ذلك يكون اختيار صناع الأعمال فهم يرون جيدًا من يصلح لتلك الخطوة، كما أن البطولة تنادي صاحبها، ولكنني أسعى جيدًا وأحاول أن أطور من نفسي أظل دائمًا عند حسن ظن الجمهور ليّ.