تراند اليوم : كملت دستة .. غادة عبد الرازق علي طريق تحية كاريوكا في عدد الازواج – صور

تزوجت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، للمرة الـ 12 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020.

وكشف مصدر مقرب من غادة عبدالرازق قوله، إن الفنانة “عقدت قرانها قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها (سلطانة المعز)، وأن مؤلف ومخرج المسلسل قد شهدا على عقد الزواج.

وتضمنت إحدى حلقات المسلسل مشاهد لحفل زفاف ضمن الأحداث، إلا أنه تم استغلالها -أيضا- في اعتبارها حفل زفاف مصغرا للاحتفال بزواج الفنانة غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا، وفقا للمصدر.

و في التقرير التالي نرصد لكم ابرز عدد زواجات النجمات :

تحية كاريوكا

تتصدّر الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لائحة الفنانين الأكثر زواجاً، فقد تزوجت كاريوكا وتطلقت 14 مرة:

– تزوجت كاريوكا للمرة الأولى من أنطوان عيسى إبن شقيقة الراقصة بديعة مصابني وكان ذلك العام 1939 وانفصلا في ربيع العام 1940.

– زواجها الثاني كان في العام 1940 من أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت محمد سلطان باشا لستة أشهر ثم انفصلت عنه عندما طلب منها التخلي عن الرقص.

– زواجها الثالث كان من ضابط أميركي يدعى ليفي الذي أشهر إسلامه واصطحبها إلى الولايات المتحدة، إلا أنها ما لبثت أن انفصلت عنه.

– زواجها الرابع كان من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلا بسبب غيرة الزوج الشديدة.

– زواجها الخامس كان من الفنان أحمد سالم الذي انفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من كاريوكا.

– زواجها السادس كان من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف، لكنهما انفصلا بعد شهرين فقط من الزواج.

– زواجها السابع كان من رشدي أباظة وسافرت معه إلى لبنان وسرعان ما تطلقا.

– زواجها الثامن كان من أحد ضباط الملك البكباشي المقدم مصطفى كمال صدقي الذي اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

– زواجها التاسع كان منالشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهوراً بوسامته وثرائه، وبقيت على ذمته 5 أعوام ما شكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت، لكنها انفصلت عنه عندما بدأ بمطالبتها باعتزال الرقص وكان ذلك العام 1956.

– زواجها العاشر كان من البكباشي طبيب حسن حسين لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

– زواجها الحادي عشر كان من المطرب الشاب الصاعد محرم فؤاد فتزوجته وانفصلت عنه بعد ذلك بوقت قصير.

– زواجها الثاني عشر كان من أحمد ذو الفقار صبري الذي تزوجته لعام.

– زواجها الثالث عشر كان من الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18عاماً وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء.

– زواجها الأخير كان من المخرج حسن عبد السلام واستمرّ حتى وفاتها.

نجوى فؤاد

وصلت زيجات نجوى فؤاد إلى 12 زيجة:

– كان الزواج الأول من الموسيقي أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الشهير، لكنهما تطلقا بعد أن أنجبت منه ابنة.

– الزواج الثاني كان من الفنان أحمد رمزي.

– الزواج الثالث كان من الفنان ومدرب الرقص كمال نعيم.

– الزواج الرابع كان من وكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه، ثم انفصلت عنه.

– الزواج الخامس كان من رجل الأعمال فايز طراد.

– الزواج السادس كان من سامي المهندس.

– الزواج السابع كان من محمد موسى.

– الزواج الثامن كان من اللبناني سامي الزغبي وكان مديراً لفندق شيراتون القاهرة.

– الزواج التاسع كان من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا.

– زواجها العاشر كان من اللواء محمد السباعي.

– زواجها الأخير الذي تصرّ نجوى فؤاد على نفيه هو من المطرب الراحل عماد عبد الحليم.

الشحرورة صباح

اشتهرت الشحرورة صباح بكثرة زيجاتها أيضاً وقد وصل عدد أزواجها إلى تسعة وهم :

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– زواجها الأول كان من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقد بقيت معه خمس سنوات.

– زواجها الثاني كان من الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

– زواجها الثالث كان من عازف الكمان المصري أنور منسي وهو والد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات.

– زواجها الرابع كان من المذيع المصري أحمد فراج ودام زواجهما ثلاث سنوات.

– زواجها الخامس كان من الفنان رشدي أباظة ولم يستمر سوى خمسة أشهر.

– زواجها السادس كان من الفنان يوسف شعبان واستمر زواجهما شهراً واحداً.

– زواجها السابع كان من النائب يوسف حمود واستمر زواجهما لمدة سنتين.

– زواجها الثامن كان من الشاب وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.

– زواجها الأخير كان من فادي لبنان وقضت معه 17 عاماً.

سهير رمزي

والى قائمة الفنانات الاكثر زواجاً تنضم الفنانة سهير رمزي اذ سبق لها الزواج والطلاق 9 مرات:

– زواجها الأول كان من الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً.

– تزوجت ثانياً الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات بقي معها لعام واحد ثمّ انفصلت عنه.

– زواجها الثالث كان من سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي.

– زواجها الرابع كان من رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.

– تزوجت خامساً الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تستمر معه طويلاً وكان السبب خلف طلاقهما تمسّكها بعملها في مجال التمثيل بعد زواج استمر لأربع سنوات.

– زواجها السادس كان من الممثل محمود قابيل.

– زواجها السابع كان من رجل الأعمال السوري زكريا بكار.

– ارتبطت في زواجها الثامن من سيد متولي لكنها لم تستمر معه طويلاً.

– زواجها الأخير كان من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنه سمية الألفي ثم اعتزلت الفن.

أعلنت سهير رمزي مرة خطبتها على الفنان عمر الشريف ولم تتزوجه، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنها لم تتزوجه أيضاً.

سعاد حسني

تزوجت الفنانة سعاد حسني خلال حياتها خمس مرات:

– زواجها الأول كان من المغني عبد الحليم حافظ وهو زواج غير مؤكد.

– زواجها الثاني كان من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عام.

– زواجها الثالث كان من علي بدرخان إبن المخرج أحمد بدرخان وبقيت معه طوال أحد عشر عاماً.

– تزوجت رابعاً من زكي عبد الوهاب إبن ليلى مراد لعدة أشهر فقط.

– زواجها الأخير كان من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

مريم فخر الدين

تزوّجت الفنانة مريم فخر الدين 4 مرات:

– في العام 1952 تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار وانجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما 8 سنوات ثمّ تطلقت في العام 1960.

– زواجها الثاني كان من الدكتور محمد الطويل بعد 3 أشهر من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنها أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات.

– في عام 1968 سافرت فخر الدين إلى لبنان وتزوجت زواجها الثالث من المطرب السوري فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً بسبب مشاكل أبنائها معه.

– بعد طلاقها من فهد بلان تزوجت زواجها الرابع من شريف الفضالي وكان يصغرها بخمسة عشر عاماً ولم يدم الزواج طويلاً.