تراند اليوم : نهى عابدين تتراجع عن إعتزال الفن .. سحر الأضواء لايقاوم !

فاجأت الفنانة المصرية نهى عابدين، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار جديد بعد 48 ساعة من إعلانها اعتزال الفن نهائيًا.

وقررت الفنانة المصرية التراجع عن قرار الاعتزال وحذف المنشور الذي أعلنت اعتزالها، لتكون صاحبة أسرع ممثلة في الاعتزال والتراجع عنه.

فبعد أن فاجأت متابعيها قبل 48 ساعة، بإعلان إعتزالها نهائياً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي”، تراجعت نهى عن قرارها، بعد أن قام عدد كبير من زملائها ومحبيها بمساندتها ودعمها، حتى تراجعت عن الإعتزال.

يُذكر أن نهى تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسلي “اتنين فى الصندوق” و”ليالينا 80″