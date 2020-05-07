تراند اليوم : عمرو سمير عاطف يدافع عن مسلسل النهاية بعد الترصد ليوسف الشريف

كتب المؤلف عمرو سمير عاطف، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يدافع فيه عن مسلسله “النهاية” خاصة أن هناك حملة للتربص بالمسلسل ومهاجمته بشراسة.

وقال عمرو سمير عاطف، “وارد جدا أن يكون عندك رأي ولما يمر وقت وتقدر تشوف أحسن انك يغيره لا ده غلط ولا عيب ولا نفاق ولا أي حاجه غير انك ببساطة بقيت اقدر علي انك تقيم الأمور”.

وأضاف سمير عاطف، “فيه ناس عماله تطلع بوستات عمرها خمس وست سنين لدرجة ان فيه واحد جاب مقال كنت كاتبه من 11 سنة ومعظم الآراء اللي في البوستات دي انا دلوقتي شايف انها غلط لدرجة ان فيه منها انا دلوقتي مؤمن بعكسه وكل ده عشان يهاجموا المسلسل ويحملوه بمعاني لا يحتملها وبعيد كل البعد عنها”.

واختتم “من فضلك عايز تقيم عمل فني قيمه من خلال عناصره ومن حقك انه يعجبك او ما يعجبكش”.

مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وناهد السباعى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.