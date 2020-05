تراند اليوم : بالصور.. أديل تثير دهشة متابعيها بفقدها وزنها في عيد ميلادها الـ32

شاركت مطربة الأغنية الشهيرة Someone Like You صورا جديدة على حسابها في إنستجرام Instagram مساء أمس الثلاثاء، وجهت فيها الشكر لمعجبيها على تمنياتهم الرائعة لها في عيد ميلادها الـ 32 عامًا، وقالت وفقًا لصحيفة مترو: “شكرا لكم على المعايدات الجميلة، آمل أن تظلوا جميعًا آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني”.

ثم أشادت بدور الأطباء والعاملين على خط جبهة مكافحة فيروس كورونا القاتل وأضافت: “أود شكر جميع عمال الطوارئ والأطباء الأساسيين الذين يحافظون علينا بأمان بينما يخاطرون بحياتهم أنتم حقًا ملائكتنا”.

لكن المعجبين ركزوا أكثر على فقدان الوزن الزائد الذي تمتعت به أديل في الصورة المرفقة والتي تظهر فيها مرتدية فستانا أسود صغيرا بأكمام البافبول وخصر محكم في استايل جديد.