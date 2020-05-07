كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 مساءً - كشفت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” في تصريحات صحفية لها عن زواجها من ” هيثم زنيتا ” مدير تصوير مسلسلها الجديد ” سلطانة المعز ” .
وقالت غادة عبد الرازق إنها تعرفت على هيثم منذ عدة سنوات وعادت علاقتهما منذ شهور إلى أن تم عقد قرآنهما قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها .
وشهد على عقد الزواج كلا من مؤلف ومخرج المسلسل وقدم زنيتا الشبكة لغادة عبد الرازق بحضور فريق العمل .
ومن المقرر أن يقيما حفل زفافهما عقب انتهاء شهر رمضان في حفل بسيط وعلى نطاق ضيق بحضور المقربين منهما فقط .
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد أعلنت العام الماضي في مقابلة تليفزيونية لها أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها .
وكان الزواج الأول وهي في عمر 17 عاما وأنجبت بعد عام إبنتها روتانا .. وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددا .
كانت هذه تفاصيل خبر زواج الفنانة ” غادة عبد الرازق ” للمرة ال 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.