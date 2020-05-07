وفاة طفلة لبنانية بعد تقليدها لمشهد من هذا المسلسل

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 مساءً - أقدمت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات على شنق نفسها تقليدا لأحد المشاهد بالمسلسل التركي ” البحر الأسود ” .
والتي كانت قناة ” الجديد ” قد عرضته قبل أيام في إحدى حلقات المسلسل .. حيث ظهرت إحدى بطلاته وهي تقوم بتعليق نفسها على مشنقة .
وظهرت الممثلة وهي تحاول النفاذ من الحبل قبل أن يصل البطل لفكها عن حبل المشنقة .
وقامت الطفلة اللبنانية بتعليق نفسها أيضا على حبل مشنقة وهو ما أدى إلى كسر عنقها ووفاتها على الفور بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام .
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