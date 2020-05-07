كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” والتي أثارت حالة من الجدل واعتبرها المتابعون رسالة غرامية .
فكتبت قائلة : ” كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جنبك راجل حنين ” .
وعلق المتابعون على تلك التغريدة بالتساؤلات حول حقيقة ارتباط رضوى الشربيني .. وموقفها الذي تغير من الرجال بشكل عام .
فمن المعروف عنها موقفها ضد الرجال وتحريض السيدات والزوجات على عدم الإنصياع لسيادة الرجل عليها أو الخضوع للأوامر التي يصدرها .
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول ارتباطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.