رضوى الشربيني تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول ارتباطها

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” والتي أثارت حالة من الجدل واعتبرها المتابعون رسالة غرامية .

فكتبت قائلة : ” كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جنبك راجل حنين ” .

وعلق المتابعون على تلك التغريدة بالتساؤلات حول حقيقة ارتباط رضوى الشربيني .. وموقفها الذي تغير من الرجال بشكل عام .

فمن المعروف عنها موقفها ضد الرجال وتحريض السيدات والزوجات على عدم الإنصياع لسيادة الرجل عليها أو الخضوع للأوامر التي يصدرها .