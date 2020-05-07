شاهد..فيديو سقوط أحمد السقا وإصابة قدمه في حادث مؤلم ببرنامج “إغلب السقا” الحلقة الـ13

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 03:57 مساءً - شهدت الحلقة الـ 13 من برنامج المسابقات “إغلب السقا”، الذي يعرض علي شاشات الـ MBC، حاث سقوط مؤلم للفنان أحمد السقا، حيث كان يقوم بأحد التحديات أمام الفنانة “مايا دياب” وأدي ذلك إلي سقوطه من فوق الأرجوحه المعلّقة، مسببًا حالة من الذعر والصدمة للحاضرين داخل الإستوديو، وتوقف المسابقة للاطمئنان عليه.

حيث أن السقوط تسبب في تحرك مفصل الركبة وعظمة الساق، إلا أن السقا رفض أن يساعده أحد باستثناء مدير أعماله محمد حسن الذي تمكن من إعادة المفصل إلى مكانه الطبيعي بالتزامن مع صراخ السقا الذي كان يعانى من الألم المبرح.

وعلى الرغم من الحادث إلا أن السقا قرر إكمال الحلقة، بل وتمكن من إجتياز بعض التحديات بشكل طبيعي حتى أنه تفوق في بعضها على الفنانة مايا دياب .

يُذكر أن برنامج إغلب السقا قائم علي فكرة التنافس في الخير مع النجوم، حيث أن الفائز في الحلقة يحصل على جائزة مالية كبيرة ويقوم بالتبرع بها لأحد المستشفيات أو للجمعيات الخيرية .