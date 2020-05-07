عبدالله بالخير يسجل أغرب رد فعل في برنامج «رامز مجنون رسمي».. واتهامات له بالفبركة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض على قناة MBC مصر.

الفنان الإماراتي سجل أغرب رد فعل في البرنامج، حيث أنه لم يتوقف عن الضحك طوال الحلقة، وهو ما جعل عدد كبير من الجمهور يتشككون في فبركة حلقته.

بالخير رد على هذه الاتهامات، حيث نفى أن يكون على علم بمقلب رامز جلال مسبقا، مؤكداً إنه ذهب للبرنامج باعتباره حواري وفوجئ بما حدث مثل المشاهين تماماً.

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وكان الفنان الإماراتي عبدالله بالخير قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، تفاصيل وقوعه في مقلب برنامج “رامز مجنون رسمي”، حيث قال، خلال اتصال هاتفي في برنامج Trending على قناة MBC4، إنه تمت دعوته للمشاركة في برنامج يعرض على قنوات MBC وتقدمه الفنانة أروى، فلبى الدعوة ووصل إلى مكان التصوير والتقى الفنانة وبدأ الحوار.

وأضاف أن أروى طلبت منه الجلوس على كرسي للرد على بعض الأسئلة، مشيرة إلى أن هذا الكرسي يكشف الكذب، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون اللقاء مقلباً.

وتابع أنه تم عرض بعض الصور عليه من خلال “دولاب ملابس” ومنها صورة للفنانة أحلام، وبعد ذلك عرض صورة للفنان رامز جلال فاكتشف المقلب.