أحمد شيبة وأمينة يطرحان «خليك في البيت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة والنجمة المصرية أمينة، مع المطرب أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان “خليك في البيت” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتهما الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “خليك في البيت” من كلمات شفيق كارما، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر، ويظهر خلال الكليب عدد من نجوم الفن منهم الفنانة مها أحمد وأحمد ماهر وأحمد بدير.

وكانت آخر أعمال أحمد شيبة، غناء تتر مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال، وحقتت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كما حققت أغنية البذرة الطيبة، للمطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، من تتر مسلسل الفتوة مشاهدات كثيرة على يوتيوب، وهى من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، وموسيقى أشرف البرنس، ومهندس صوت محمد جودة.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا فور طرحها، حيث إنها تعبر عن أحداث المسلسل، حيث وصفت شخصية الفتوة التى يقدمها النجم ياسر جلال، وتقول كلمات الاغنية :

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البذرة علشان طيبة.. طرحت أصيل مجدع

الحق اصلة اتجاهه.. عزوة وسند للمظلومين

جبر بخاطر بناس كتير.. قلبه على المكسور بصير.. مقفلش بابه في وش حد.. شهم ومحلتوش غير ضميره

خدوم وعشرى ومننا .. بيراعي في الناس ربنا.. أسد وبتهيبه الأسود.. لايق عليه الفتونه.

المسلسل يعرض علي شاشة قناة الحياة يوميا في الساعة 12.5، بعد منتصف الليل.