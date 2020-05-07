ظافر العابدين يخطو غدًا أولى خطواته نحو العالمية

يُعرض مسلسل The Eddy للنجم التونسي ظافر العابدين على منصة نتفليكس ابتداءً من يوم غد الجمعة الواقع في 8 أيار/مايو، وهو التعاون الأول للنجم مع المنصة العالمية.

المسلسل إنتاج فرنسي – أميركي مشترك، تدور قصته حول رجل فرنسي ثري يحاول أن يتعامل مع الفوضى اليومية الناتجة عن إدارته لنادي موسيقي في قلب العاصمة الفرنسية باريس. ويتألف المسلسل من ثمانية حلقات وهو من بطولة أندريه هولاند، ليلى بختي، جوانا كوليج وطاهر رحيم.

وكان ظافر العابدين قد كتب منذ أيام: “سعيد جداً بمشاركتي في مسلسل (The Eddy)، مع نتفليكس للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل، وآلن بول الحائز على جائزة الإيمي، والكاتب جاك ثورن الحائز على جائزة البافتا، ويبدأ العرض من ٨ مايو/ايار”.

نشير ان “العابدين” كان يصوّر الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” في تركيا، إلا انه تم تجميد التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا.