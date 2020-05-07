نادين خوري: هذا ما فعلته بالحجر الصحي.. ولا أريد استعراض عضلاتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استضافت الفنانة القديرة نادين خوري موقع فوشيا في منزلها بالعاصمة السورية دمشق برغم إجراءاتها الوقائية والاحترازية التي تتخذها منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كاشفة لموقع "فوشيا" أنها ومنذ بدء التدابير لم تستهر بالأمر أو تستهزئ به فحجرت نفسها في منزلها ولا تخرج منه إلا للضرورة أو لممارسة رياضة المشي في الشوارع القريبة من منزلها بمفردها مرتدية الكمامات والقفازات مؤكدة على أهمية أن يدرك كل منا ضرورة حماية نفسه ومن حوله لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وقالت الفنانة السورية أنها تقضي وقتها حالياً بين القراءة والرياضة وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة ردود الفعل حول أعمالها التي تشارك بها وبقية الأعمال الدرامية في رمضان الجاري، كاشفة عن تجارب لها على صعيد الكتابة وتأليف بعض الخواطر بحسب التجارب والظروف التي تتعرض لها وتمرّ بها.

وحول الصور والجوائز المعلقة على جدران منزلها والتي تتحدث عن بعض محطاتها التي مرت بها خلال مسيرتها المهنية الممتدة عبر أكثر من ثلاثة وأربعين عاماً والتي تختصرُ عملا وشغفا ونجاحاً قالت الفنانة القديرة أنها تشكل ذاكرة تنتهي مع حدوثها لكنها تحفزها على التفكير دائماً بما هو مقبل، وبالخطوات المستقبلية التي يجب أن تكون مختلفة وحقيقية وقالت بأن أساس كل طريقها وتاريخها هو ولادتها على تراب وطنها سوريا الهوية التي انطلقت منها إلى حيث رأت شغفها ومهنتها.

رمضان2020

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من جانب آخر وعلى صعيد مشاركاتها في السباق الدرامي الحالي أشارت خوري إلى أنها تشارك بعملين هما العمل البيئي الشامي "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا حيث تؤدي فيه شخصية "الطبيبة أنطوانيت"، مؤكدةً على أن العمل استطاع أن يكسر الصورة النمطية للمرأة الشامية من خلال نماذج عديدة ومختلفة تضمنها العمل وقدمها بصورة حقيقية لقوة وحضور وثقافة المرأة السورية في الوقت الذي يتحدث عنه.

أما عن ردود الفعل القوية التي حصدتها من خلال أدائها لأحد مشاهدها في العمل خلال المظاهرة التي تشارك بها سيدات ونساء الحارة ومواجهة "أنطوانيت" مع الضابط الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الفيديو الخاص بالمشهد وصورا لها خلال أدائه أعربت عن سعادتها بردود الفعل معتبرة أن الذي حصل على ردود الفعل هذه هو الشخصية بمبدأها وقوتها ورد فعلها وليس نادين خوري.

كذلك تحدثت عن مسلسل "حرملك2" إخراج تامر اسحق وإنتاج كلاكيت ميديا والذي تواصل خلاله شخصية "نظلي" وتحدثت عن مفاجأة تحدث مع الشخصية خلال تطورات الأحداث دون أن تكشف عن ماهيتها مفضلة أن تبقى مفاجأة للجمهور يراها مع تقدم أحداث العمل.

يشار إلى أنه يعرض للفنانة نادين خوري أيضا عملين آخرين تم تصويرهما وعرضهما العام الفائت ويعاد عرضهما حاليا هما "مقامات العشق" الذي تؤدي فيه شخصية "فاطمة القرطبية" و مسلسل "عطر الشام4" الذي تؤدي فيه شخصية "عزمية".