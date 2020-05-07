كرم بورسين ينفي علاقته بديميت أوزدمير بهذه الطريقة الطريفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ حوالي أسبوعين أفادت صحف تركية بأنَّ الفنانة التركية ديميت أوزدمير، على علاقةٍ غرامية مع الفنان التركي كرم بورسين، وأنَّ علاقتهم بدأت أثناء الحجر المنزلي الذي تفرضه السلطات التركية، وأنهما التقيا لأكثر من مرة خلال تلك الفترة، ومما زاد في إثارة الشكوك حينها هو ظهور النجم التركي في بث مباشر عبر حسابه على إنستغرام وهو يشرب بكأسٍ مطبوعٌ عليها حرف "D" وهو الحرف الأول من اسم "ديميت" بالإنجليزية.

ويبدو أنَّ كرم بورسين أراد الرد على تلك المزاعم بطريقةٍ طريفة، إذ ظهر في بثٍ مباشرٍ عبر حسابه على إنستغرام وهو يحمل كأساً بيضاء خالية من أي مطبوعات وأصر على أن يظهر معه طوال ذلك البث الذي أجراه، ولم يكتف النجم بذلك، بل أحضر قلماً وقال ساخراً من تلك المزاعم: "هذه المرة لدي كوب أبيض تماماً سأكتب عليه أي حرف بقلمي".

يُذكر أنَّ هذه الأخبار كانت قد ظهرت على الرغم من نفي الفنان التركي وجود أي علاقةٍ مع إحدى زميلاته، حيثُ كان قد سئُل في لقاءٍ سابقٍ له حول ما إذا كان عازباً أم لا، ليرد حينها بالقول إنه ما يزال عازباً ولا يوجد أي علاقةٍ في حياته حالياً.

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فيما التزمت الفنانة التركية ديميت أوزدمير حينها الصمت ولم تعلق بالنفي أو الإيجاب على الموضوع مكتفيةً بمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية عبر حسابها على إنستغرام، إذ نشرت قبل يومين صورةً لها ظهرت فيها وخلفها علبة "معقم اليدين" مما جعل أحد محبيها يعلق بالقول" "يبدو أنكِ على علاقة مع معقم اليدين، وتعيشان سوياً في المنزل"، لترد عليه بالقول: "إنها جزءٌ من التعقيم..إنها قصة حياة حقيقية".

وعلى صعيدٍ آخر يستعد الفنان التركي لبدء تصوير المسلسل الصّيفي "أنتَ أطرق بابي" بعد عطلة عيد الفطر السعيد، والتي تلعب دور البطولة فيه أيضا الفنانة التركية هاندا أرتشيل، حيث من المتوقع أن تكون أجواء المسلسل قريبةً من أجواء مسلسل "الحبّ لا يفهم الكلام" والذي سبق لهاندا أن لعبت دور البطولة فيه إلى جانب بوراك دينيز وحقق نجاحاً جماهيرياً في العالم العربي.