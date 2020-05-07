حليمة بولند تضع بول البقر على منطقة حساسة بجسمها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 7 مايو 2020 03:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 301 زيارة

فاجأت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ الجمهور باعترافها بوضع بول البقر على شعرها لتغذيته ومعالجته، وذلك اثناء وجودها في الهند مع أهلها وبناتها.

واضافت حليمة في حديث تلفزيوني: “ذهبت برفقة أهلي وبناتي إلى مصحة هناك من أجل التخلص من الوزن الزائد والاهتمام بصحتهم وتنقية أذهانهم وأجسامهم”، مشيرة الى انها قضت هناك أسبوعين فتحسنت بشرتها وصحتها نتيجة استخدامها المواد الطبيعية وابتعادها عن تناول اللحوم واستخدام الهاتف.

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وقد لاقى حديث حليمة بولند ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.