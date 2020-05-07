ليدي جاجا تعلن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد بعد تأجيله

القاهرة – لايف ستايل أعلنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد Chromatica، بعد تأجيل طرحه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم. وغردت ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الرحلة ستستمر .. من الممكن ان الانضمام لي في الـ 29 من شهر مايو Chromatica". ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائي مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الأمريكية اريانا غراندي. وأيضا أغنية Stupid love التي طرحتها ليدي جاجا شهر أبريل الماضي. Advertisements يشار إلى أن كان من المقرر طرح ألبوم أديل Chromatica يوم 10 أبريل الماضي قبل قرار تأجيله. قد يهمك ايضاً: المغنية البريطانية أديل تخطط لخسارة وزنها مرة أخرى الحمية الغذائية التي اتبعتها أديل لخسارة وزنها

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