شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من إعادتها.. بيلا حديد تلغى متابعة سيلينا جوميز على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل جديد من الخلافات بين النجمة سيلينا جوميز وعارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل بيلا حديد، بسبب صداقة سيلينا بـ"ذا ويكند" الذى كانت تربطه علاقة حب مع بيلا حديد، كان موقع "إنستجرام" بطل الواقعة، وبعد يوم واحد من إعادة بيلا حديد، متابعة سيلينا جوميز على إنستجرام، ألغت الأولى المتابعة على الفور مرة أخرى، وفقًا لمجلةelle الفرنسية، والذى لاحظه محبى سيلينا جوميز، ووكانت قد ألغت بيلا حديد متابعة سيلينا فى يناير 2017.

كما أكد حساب TwitterGomezSource، أن سيلينا ليست الضحية الوحيدة لبيلا، حيث قامت بيلا حديد بحذف تسعة حسابات أخرى من قائمة متابعيها، ليصبح عددهم 377 بدلًا من 386 عندما قامت بإضافة جوميز.

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وعلى الرغم من انقطاع العلاقات بين سيلينا وبيلا، لا تزال بيلا تتابع صديقها السابق ذا ويكيند على إنستجرام، إلا أن سيلينا تقوم بمتابعته بعد انفصالهما وتقوم بمتابعة 117 شخصًا كان من ضمنهم بيلا، بينما لا يتابع المغنى الكندى ذا ويكند أى منهما على حسابه، إنما يقوم بمتابعة ثلاثة حسابات فقط.

واستمرت علاقة سيلينا والمغني الكندي ما بين يناير وأكتوبر 2017، ثم عاد لعلاقته مع بيلا في ربيع 2018، وانفصلا في أغسطس الماضي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تعرضت سيلينا جوميز لموقف محرج عندما نشرت بيلا حديد صورة ترويجية لعلامة "ديور" على صفحتها على إنستجرام، وكتبت جوميز تعليقًا على هذه الصورة معناه "رائع"، لتقوم بيلا بمسح الصورة من صفحتها وهو ما ربطه الكثيرون بتعليق جوميز.