شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: "شكرا محمد سامى أكتر واحد فى مشوارى الفنى آمن بموهبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققته الفنانة روجينا، من خلال مسلسل "البرنس"، حيث يتصدر المسلسل، محركات البحث، وأيضا الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث إن هناك إجماع على جودة المسلسل، واختلاقه عن الأعمال التى قدمها رمضان خلال السنوات الماضية.

روجينا تفاعلت مع الجمهور بنشر مجموعة من آراء المشاهدين سواء فى مصر، أو فى الوطن العربى، وهو يشيدون بأداء الممثلين، وأدائها على الأخص، وعلقت "شكرا محمد سامى أكتر واحد فى مشوارى الفنى امن بموهبتى".

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الكاتب السعودى فاضل العمانى، قال عبر تويتر، مسلسل البرنس أشبه بورشة يومية لتدريس وتدريب التمثيل على أصوله.. الممثلات الشابات بالوطن العربي شوفوا روجينا، كيف تتقمص أدوارها المتنوعة بكل حرفية وتميز وكيف جسدت بعبقرية مذهلة شخصية فدوى لدرجة أن المشاهد ينتظرها بلهفة ممزوجة بالغضب ليستمتع بما تُقدم من إبداع كل ليلة".



فاضل العمانى

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنس" بالقبض على رضوان "محمد رمضان"، وبتفتيش الشرطة لمنزله عثر على أموال ومسدس، ويتم نقله إلى النيابة وبدء التحقيقات، حيث يتم سماع شهادة أخوه فتحى – أحمد زاهر – الذى حكى أن رضوان تهجم على زوجته فدوى – روجينا – فى منزلها بالسلاح وسرق منها 70 ألف جنيه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.