شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب بس القطط هى المفضلة عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة مع كلبها الصغير، حيث أكدت أن الحيوانات هى صديقة الإنسان، وعلقت على الصورة قائلة "فى أطيب من الحيوانات الأليفة؟.. الحيوان هو فعلا صديق الإنسان.. بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب، بس القطط.. هى المفضلة عندى.. وأنتم؟".



كارول على انستجرام

وكانت كارول، عبرت عن سعادتها بابنتها الصغيرة تالا بعد نجاحها في صناعة قالب حلوى بمفردها، ونشرت كارول سماحة صورة لابنتها تالا على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتحمل قالبا من الكيك وتظهر على وجهها ملامح السعادة لنجاحها في صناعة الحلوى، وعلقت كارول قائلة: "حبيبة قلبى، بنتى تالا تصنع الحلوى بمفردها، يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام. ما رأيكم؟.

كمان ‏أعربت كارول عن اشتياقها للوقوف والغناء على خشبة المسرح، مؤكدة أن حفلات الأون لاين من المنزل لا يشعر فيها بنفس الجمهور وتنهيداته، وذلك فى ظل توقف الأنشطة الفنية ومنع التجمعات بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا.