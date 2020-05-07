كارول سماحة: بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب بس القطط هى المفضلة عندى

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب بس القطط هى المفضلة عندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة مع كلبها الصغير، حيث أكدت أن الحيوانات هى صديقة الإنسان، وعلقت على الصورة قائلة "فى أطيب من الحيوانات الأليفة؟.. الحيوان هو فعلا صديق الإنسان.. بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب، بس القطط.. هى المفضلة عندى.. وأنتم؟".
كارول على انستجرام
وكانت كارول، عبرت عن سعادتها بابنتها الصغيرة تالا بعد نجاحها في صناعة قالب حلوى بمفردها، ونشرت كارول سماحة صورة لابنتها تالا على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتحمل قالبا من الكيك وتظهر على وجهها ملامح السعادة لنجاحها في صناعة الحلوى، وعلقت كارول قائلة: "حبيبة قلبى، بنتى تالا تصنع الحلوى بمفردها، يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام. ما رأيكم؟.
كمان أعربت كارول عن اشتياقها للوقوف والغناء على خشبة المسرح، مؤكدة أن حفلات الأون لاين من المنزل لا يشعر فيها بنفس الجمهور وتنهيداته، وذلك فى ظل توقف الأنشطة الفنية ومنع التجمعات بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة: بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب بس القطط هى المفضلة عندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.