شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشهد مؤثر بين خالد الصاوى وغادة عادل فى "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث مسلسل "ليالينا 80" مشهدا مؤثر بين النجم خالد الصاوى "جلال" والفنانة غادة عادل "مريم"، بعد تركها منزل زوجها "هشام" إياد نصار، وإقامتها معه فى منزله هى وابنتها "جميلة" رنا رئيس، حيث نصحها بأن تفكر فى الأسباب التى جعلت هناك فجوة بينها وبين زوجها "هشام" إياد نصار، وكذلك تحدث معها عن أسلوبها وتهديدها له بأنها ستحبسه وستضعه فى مصحة نفسية، وقال: "ساعات المرض بيكون أرحم بكتير".

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ومنذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل ولفت خالد الصاوى الأنظار إليه من خلال الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث وهى "جلال أرسطو"، وظهوره بثلاث شخصيات مركبه في وقت واحد فهو الأخ والسند الأكبر لشقيقه "هشام" إياد نصار، و"العم الحنين" لابنة أخيه "رنا رئيس" جميلة الذى يقف بجانبها بعد إصابتها بالعمى بعد ما تعرضت لحادث سير ومساندتها لتخرج من حالة الاكتئاب، كما يظهر بدور الزوج الرومانسي والذى لا ينسى زوجته أبداً بعد وفاتها وتجسدها "نورهان"، ويمرض بعد وفاتها ويصاب بمرض خطير ممكن أن يصل به إلى الإنتحار، لذلك يحاول شقيقه أن يأخذه للعيش معه في الحلقات السابقة من المسلسل حتى لا يظل وحيداً.

واستطاع خالد الصاوى المزج بين أكثر من شخصية فى نفس واحد بسلاسة وصدق لذلك دخل قلب المشاهد منذ اللحظة الأولى وهو يرقص مع زوجته "نورهان"، وبعدها يظهر عليه ملامح الهوس والجنون فهو السهل الممتنع في أدائه لشخصيه "جلال أرسطو".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.