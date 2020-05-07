شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يثير غضب العراقيين بسبب أغنية عن السندباد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع أغنية قديمة للمطرب الكبير نبيل شعيل، أعيد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى غضب العراقيين من نبيل شعيل، حيث شارك بلبل الخليج نبيل شعيل فى أداء أغنية "باقون هنا" التى حققت نجاحاً واسعاً وقت عرضها من قبل إحدى شركات الاتصالات الكويتية فى 2018، ويقول مقطع فيها "سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً"، وهو الأمر الذى أغضب عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعى العراقى.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى فى العراق هاشتاج "سندباد بغدادى"، للرد على أغنية نبيل شعيل التى نسب فيها قصة السندباد البحرى إلى الخليج وتجاهله حقيقة أنه معروف منذ الأزل بأنه من بغداد، وفق التغريدات المتداولة فى الهاشتاج.



سندباد من بغداد

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هاشتاج سندباد بغدادى

ورغم حالة الغضب العراقية من أغنية نبيل شعيل، إلا أنه فى المقابل دعا البعض إلى التهدئة، وفى مقدمتهم المذيعة العراقية سهير القيسى، التى كتبت عبر حسابها على تويتر: "لحظة من فضلكم فلنفكر إيجابياً ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل دعوة محبة لاعتبار أننا فى القلب وضمنياً واحد.. #العراق و#الكويت علاقة محبة".



الاعلامية سهير القيسى تحاول احتواء الازمة



جانب من الهاشتاج

وكانت قد حققت الأغنية التي تعدّ من قصائد د. سعاد الصباح، ملايين المشاهدات على "يوتيوب" عند بثها، وشارك شعيل في غنائها الفنانين شهد العميري والطفل عبد الرحمن بشار الشطي، وسبق أن قدم الأغنية أكثر من مطرب منذ إطلاقها في تسعينيات القرن الماضي.

وفي وقت سابق، طرح المطرب الكويتي نبيل شعيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "كبير الفن"، ويضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و " ندمان" و"حوبة".

ويتعاون نبيل في الألبوم مع مجموعة الكبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.