شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال مع كلبه المريض: "معاك لحد ما تخف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامى جمال، على الذهاب برفقة كلبه المريض إلى الطبيب ليعالجه، وشارك جمهوره بصورتين مع كلبه تشارلى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب رامى قائلا: "تشارلى وهو راجع من عند الدكتور ووهو رايح تعبان وواخد حقن بس مصمم يحط ايده على كتفى برضه انا مش عارف ازاي مكنتش عايش مع الكائن الوفي العسل ده قبل كده معاك لحد ما تخف وتفوق ان شاء الله".









كما علق النجم رامى جمال، على أزمة تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أنه على ثقة تامة بأنها ستحل من الله كما حل جميع مشاكلنا من قبل، وسنفرح جميعا الفترة المقبلة.

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وقرر رامى جمال، مؤخرا، التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على انستجرام كتب خلاله: قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل اصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها.

وحقق النجم رامى جمال، نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.